Неадекватный Павличенко лезвием порезал себе шею - тюремщики

В Диканевской исправительной колонии Сергей Павличенко, осужденный по делу об убийстве киевского судьи Сергея Зубкова, лезвием нанес себе незначительные царапины на шее в знак протеста относительно отбывания им наказания в другой области.

Как сообщили в Государственной пенитенциарной службе, 16 сентября 2013 в Диканевскую исправительную колонию № 12 управления Государственной пенитенциарной службы Украины в Харьковской области "прибыл, для дальнейшего отбывания наказания, осужденный Павличенко Сергей Дмитриевич, 1992 года рождения. По прибытию, до проведения сотрудниками учреждения его полного личного обыска, Сергей Павличенко, воспользовавшись скрытым в ротовой полости лезвием от одноразовой бритвы, нанес себе незначительные царапины на шее. К тому же, осужденный вел себя очень нервно и неадекватно", - отметили в ГПтС.

Тюремщики также сообщили, что ему немедленно была оказана медпомощь в медицинской части учреждения, после чего проведены разъяснительные профилактические беседы руководством учреждения, территориального управления и представителями прокуратуры Червонозаводского района города Харькова.

"Как пояснил сам Павличенко, он это сделал потому что его направили отбывать наказание в другую область", - говорят тюремщики.

Информацию по данному факту было зарегистрировано в Книге учета информации о событиях . Материалы по факту происшествия были внесены 16 сентября 2013 в Единый реестр досудебных расследований.

"В настоящее время состояние здоровья осужденного Павличенко С.М. удовлетворительное, он сожалеет о своем поведении в тот день. Постоянно с ним общаются ответственные сотрудники, в частности , психологи учреждения и территориального управления", - сообщили в пенитенциарной службе.

Напомним, младший Павличенко после перевода в Харьковскую исправительную колонию усиленного режима № 12 был жестоко избит, после этого он вскрыл себе вены.



Администрация колонии якобы с целью сокрытия следов пыток посадила его в штрафной изолятор.



Тюремщики эту информацию опровергали.



Как известно, Павличенко не смогли доказать в Апелляционном суде свою невиновность. Решение суда первой инстанции осталось без изменений: Дмитрия Павличенко приговорили к пожизненному заключению, а Сергею дали 13 лет.