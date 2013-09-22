Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге: водитель был пьян

В Кривом Роге 54-летний водитель внедорожника сбил пятерых пешеходов, один из которых умер на месте происшествия.

Трагедия произошла 21 сентября около 22:00 часов. Машина на высокой скорости мчалась по узкой улице, сообщает ТСН.

По словам сотрудников ГАИ, именно скорость не дала водителю заблаговременно рассмотреть, что по обочине в направлении движения автомобиля идут люди. Когда он все-таки увидел людей на обочине, тормозить уже было поздно.

38-летний мужчина скончался на месте. У остальных пострадавших тяжелые черепно-мозговые травмы и переломы.

По словам очевидцев, виновник катастрофы был сильно навеселе. Инспекторы ГАИ отправили его на медицинское обследование на содержание алкоголя и наркотиков в крови. Ни сам водитель, ни его пассажирка в аварии не пострадали.

Как ранее писал "Главред", в Киеве, около 15.00 21 сентября произошло столкновение Seat Leon с Volkswagen-Caddy, при котором водитель Seat погиб, а четверо людей, находившихся в Volkswagen госпитализированы с тяжелыми травмами.

Фото, видео: ТСН.