ДТП в Луганске: пьяный "мажор" ночью сбил девушку

В ночь с 21 на 22 сентября в ДТП, устроенном сыном судьи Ленинского райсуда Луганска, тяжело пострадала девушка 1986 года рождения.

Инцидент произошел примерно в 3 часа ночи. BMW Х5 сбил 27-летнюю девушку 1986 года рождения, получившую тяжелые травмы, сообщает Восточный вариант со ссылкой на собственные источники в следственных органах.

По данным издания, за рулем авто находился молодой человек 1991 года рождения. Источник утверждает, что это сын судьи Ленинского районного суда Луганска.

По неофициальным данным, установлено, что парень был пьян.

Пострадавшая госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, закрытой травмой живота и переломом ноги. Ее состояние оценивается как тяжелое.

Как ранее писал "Главред", 20 августа 19-летний сын депутата Хмельницкого областного совета Галины Червонюк и владельца целостного имущественного комплекса Ровенский льнокомбинат Олега Червонюка, на джипе Toyota RAV-4 насмерть сбил 26-летнего мужчину на пешеходном переходе. Установлено, что парень был пьян.