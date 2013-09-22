В Одессе застрелили чемпиона Украины по регби: сиротами остались трое детей

Мертвого мужчину с огнестрельными ранениями нашли в Одессе на пересечении улиц Гастелло и Радостной, неподалеку аэропорта.

Информация об обнаружении трупа поступила в дежурную часть Малиновского райотдела милиции в 16:00 20 сентября. Убитый полностью обнажен и, судя по всему, был застрелен в другом месте, а на Гастелло его просто подбросили.

Поскольку убийство явно не носило бытовой характер, на месте происшествие работали начальники городского и областного управлений внутренних дел.

Местные жители рассказали, что погибшему на вид 35-40 лет, и он "определенно не местный".

Как выяснило следствие, убитый — 31-летний одессит Алексей Зыбало. Он работал таксистом и увлекался спортом – играл в одесском клубе "Кредо-63".

"В 2007 году он стал чемпионом Украины по регби. Мы не допускаем, что он мог быть связан с криминалитетом", — сообщила пресс-служба спортивного клуба.

У Алексея остались трое детей. Друзья и знакомые характеризуют его как порядочного человека и говорят, что незадолго до убийства он собирался продать свою машину – старенькую иномарку среднего класса.

В настоящее время милиция рассматривает несколько версий преступления. Следователи предполагают, что Алексей мог стать случайной жертвой разборок – случайной жертвой или свидетелем какого-то преступления".

По материалам Думская.net

Фото: credo63, оdessit.ua, dumskaya.net