Новые подробности мажорского ДТП в Луганске: пострадавшая в коме

В ночь на 22 сентября в Луганске BMW, за рулем которого находился 22-летний сын местного судьи, сбил 27-летнюю девушку.

Об этом со ссылкой на источник в следственных органах сообщает "Восточный вариант".

Позже стало известно, что жертва аварии впала в кому, врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, внутричерепную гематому, ушиб головного мозга, закрытый перелом бедра. Также, по некоторым данным, у девушки серьезная травма брюшной полости.

Как сообщал "Главред", сын местного судьи, 22-летний Илья Кравченко, сбив девушку на перекрестке, скрылся с места ДТП.

Как рассказали очевидцы аварии, молодого человека нашли у здания Жовтневой прокуратуры: он скручивал номерные знаки со своего джипа.

"На замечание сотрудников ГАИ о том, что сейчас будет вызваны активисты Дорожного контроля-Луганск, чтобы на видео снять, как он снимает номера, тот в присутствии инспекторов набрал со своего мобильного телефона лидера ДК-Луганск Романа Алексенко и сказал Роману: Если твои сейчас сюда приедут, я им ноги повыдергиваю!", - сообщил источник.

"После этого звонка ДК-Луганск не приехал, хотя был уже на полпути к месту задержания", - рассказал источник

В итоге, следственно-оперативная группа увезла водителя на экспертизу – по предварительной информации, водитель был пьян.

"Кстати, на него ранее уже неоднократно составлялись протоколы за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии", - отметил источник.

Пострадавшая 27-летняя девушка сейчас находится в тяжелом состоянии. В больницу девушка поступила с предварительным диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, внутричерепная гематома, ушиб вещества головного мозга, закрытый перелом бедра.

Также, по некоторым данным, у девушки серьезная травма брюшной полости.