В Севастополе за разбой ищут школьную учительницу

В Севастополе объявлен розыск 41-летней учительницы Инны Кошовенко.

Об этом сообщают "Вести".

Как сообщили в милиции, бывшего педагога подозревают в совершении ряда разбойных нападений с применением оружия и проникновением в жилище.

Налеты она совершала вместе с подельниками.

Около десяти лет назад Инна Кошовенко еще преподавала биологию и химию, но потом уволилась из школы по семейным обстоятельствам.

Бывшие коллеги ее характеризуют положительно и удивляются криминальному повороту в судьбе учителя, но правоохранители дают разбойнице оценку "очень опасна".