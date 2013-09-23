ДТП на Закарпатье: перевернулся микроавтобус, один погибший, 6 раненых

В воскресенье, 22 сентября, вечером в Мукачевском районе Закарпатья произошла авария, во время которой один человек погиб, еще 6 получили ранения.

Авария случилась в 20:42 возле с. Верхний Коропец на автодороге Мукачево - Львов, когда водитель частного микроавтобуса Volkswagen, перевозивший 9 пассажиров, сбил пешехода, после чего микроавтобус перевернулся на бок.

В результате ДТП погиб пешеход, и 6 человек (из них один ребенок 2011 г.р.) с травмами различной степени тяжести госпитализированы в центральную районную больницу.

Ранее "Главред" сообщал, 20 сентября, в Кривом Роге Днепропетровской области джип SsangYong Korando сбил пять пешеходов.

фото: sai.gov.ua