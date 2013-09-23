На Львовщине шесть человек отравились грибами

В воскресенье, 22 сентября, в Самборском районе Львовской области едва не произошла трагедия, когда шесть человек отравились грибами.

ЧП произошло в селе Чайковичи, после чего в 13:50 пострадавшие были доставлены в реанимационное отделение областной клинической больницы и Западноукраинского специализированного детского центра.

Пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - отравление токсинами грибов. Госпитализированы были 6 человек (из них три ребенка – 2001, 2005 и 2007 г.р.).

Сейчас состояние госпитализированных - средней степени тяжести, а ситуация находится на контроле Главного управления ГосЧС во Львовской области.

Ранее "Главред" сообщал, что 18 сентября в Винницкой области произошло ЧП – отравились 8 человек, из них четверо - дети.