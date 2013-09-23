В Днепропетровске напали на офис нардепа от "Батькивщины"

В воскресенье, 22 сентября, вечером неизвестные напали на приемную нардепа от "Батькивщины" Андрея Павелко в Днепропетровске.

Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает УНИАН.

Неизвестные разбили одну и повредили другую вывеску на здании общественной приемной нардепа, расположенной в центральной части Днепропетровска на проспекте Карла Маркса, 68.

"В помещение, которое защелкивается на металлический роллет, неизвестным попасть не удалось", - сообщает пресс-служба.

Милиционеры, которых вызвали на место происшествия, провели необходимые следственные действия.

В сообщении подчеркивается, что депутат потребует от правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту нападения на общественную приемную.

Ранее "Главред" сообщал, что несколькими днями ранее в Киеве жертвой преступников стал нардеп-свободовец Юрий Бублик, машину которого обвороровали неизвестные

Фото: most-dnepr.info