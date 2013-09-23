В Днепропетровске напали на офис нардепа от "Батькивщины"

Андрей Павелко требует возбудить уголовное дело.
В воскресенье, 22 сентября, вечером неизвестные напали на приемную нардепа от "Батькивщины" Андрея Павелко в Днепропетровске.
Об этом со ссылкой на пресс-службу депутата сообщает УНИАН.
Неизвестные разбили одну и повредили другую вывеску на здании общественной приемной нардепа, расположенной в центральной части Днепропетровска на проспекте Карла Маркса, 68.
"В помещение, которое защелкивается на металлический роллет, неизвестным попасть не удалось", - сообщает пресс-служба.
Милиционеры, которых вызвали на место происшествия, провели необходимые следственные действия.
В сообщении подчеркивается, что депутат потребует от правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту нападения на общественную приемную.
Ранее "Главред" сообщал, что несколькими днями ранее в Киеве жертвой преступников стал нардеп-свободовец Юрий Бублик, машину которого обвороровали неизвестные
Фото: most-dnepr.info