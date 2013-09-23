ДТП на Одесчине: "Жигули" не разминулись с Mitsubishi, есть погибшие и раненые

В воскресенье, 22 сентября, ночью в Коминтерновском районе Одесской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще двое – получили ранения.

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба ГосЧС в Одесской области.

Авария случилась в 2:44 на автодороге Одесса – Вознесенск, когда в пгт Коминтерновское столкнулись легковушки ВАЗ-2105 и Mitsubishi Galant.

58-летний водитель "Жигулей" и его 58-летняя пассажирка погибли на месте. 24-летний водитель и 22-летний пассажир Mitsubishi получили травмы и бригадой "скорой помощи", в тяжелом состоянии, были госпитализированы в центральную районную больницу.

После столкновения загорелся мотор "японца", поэтому пожарным пришлось ликвидировать возгорание и вытаскивать пострадавших из автомобиля.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Закарпатье, где погиб один и пострадали еще 9 человек.

Фото: trassae95.com