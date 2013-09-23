В Херсоне задержаны организаторы порно-студии

В Херсоне работники милиции задержали преступную группу, которая организовала порно-студию с прямой трансляцией в Интернете.

Об этом сообщает УНИАН.

По словам главы УМВД в Херсонской области, генерал-майора милиции Валерия Литвина, розыск преступников велся с января 2013 года.

18 сентября была задержана группа из 3 человек, которые на протяжении 2013 года организовали функционирование порно-студий в Украине и других странах.

Специалист по компьютерным технологиям, который входил в состав группы, оснащал съемные квартиры компьютерной техникой и организовывал подключение к компьютерной сети Интернет.

Большинство женщин, которые работали в порно-студии, были студентками и одинокими матерями в возрасте от 18 до 30 лет.

Их подбирали через объявления о наборе женщин на работу в брачные агентства.

В дальнейшем составлялся график рабочего времени, согласно которому модели "выходили на работу в режиме онлайн".

Организатор этой студии получал по 120 долларов за час онлайн-трансляции, а "работницам" выплачивал в среднем по 35 долларов.

В целом, за время деятельности этой порно-студии, в ней успели "поработать" около 20 женщин.