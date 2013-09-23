На Львовщине чиновник застрелил сотрудника облсовета: убийце грозит 5 лет тюрьмы

В субботу, 21 сентября, утром во Львовской области произошел несчастный случай - сотрудник Львовской ОГА застрелил чиновника Львовского облсовета.

Трагедия произошла в Пустомытовском районе во время охоты, сообщает Гал-инфо.

По данным издания, охотник-убийца работает в аппарате Львовской ОГА в отделе по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной работе, предотвращению и выявлению коррупции.

Погибший чиновник работал в управлении имущества коммунальной собственности Львовского облсовета. "Он был ранен прямо в висок", - рассказал источник издания.

Пресс-служба львовской облмилиции рассказала подробности ЧП.

"В Пустомытовский райотдел милиции 21 сентября в 8:35 поступило сообщение от львовянина 1959 г.р. Он сообщил, что около 8:25 на водоеме, стреляя по уткам, смертельно травмировал мужчину 1959 года, также львовяниня. По этому факту возбуждено уголовное производство по ст. 119, ч.1 (убийство по неосторожности). Мера пресечения не применялась. Сейчас идет расследование, выясняются все обстоятельства", - цитирует пресс-секретаря ГУ МВД во Львовской области Светлану Добровольскую Zaxid.net.

По данным издания, стрелял сотрудник отдела взаимодействия с правоохранительными органами Львовской ОГА Петр Самощук.

Убийство по неосторожности наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее "Главред" сообщал, что в конце июня на Львовщине начальник райуправления юстиции застрелил 25-летнего парня. "Услышал шум, и подумал, что это кабан, и выстрелил из собственного зарегистрированного ружья", - рассказал убийца.