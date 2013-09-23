На Луганщине опора канатной дороги рухнула рядом с жилым домом

В Лисичанске при демонтаже оборудования Лисичанского содовоого завода рухнула одна из опор самой длинной в Украине и второй в мире по протяженности канатной дороги. Металлическая опора весом около десяти тонн чуть не раздавала частный дом.

Вместе с многотонной опорой рухнула и металлическая сеть, ранее служившая защитой от возможного падения двигавшихся по канатке вагонеток, сообщает Irtafax.

Железная махина упала буквально в нескольких сантиметрах от жилого дома, снеся несколько плодовых деревьев, виноградник и часть ограды. Упавшая вместе с ней металлическая сеть безопасности накрыла собой летнюю кухню и хозяйственные постройки.

Устоявшие опоры пока удерживают оставшуюся часть канатной дороги – порядка ста метров, но вся сеть проходит над частным сектором, а вследствие обрушения конструкция катастрофически обвисла и находится фактически в нескольких сантиметрах от крыш частных строений.

Кроме того, часть канатки нависла над газопроводом, грозя бедой в любой момент. А немного в стороне расположена силовая подстанция, от которой электроэнергией питается весь район. И высоковольтные провода проходят как раз под канатной дорогой.

Как говорят сами жители района, они неоднократно обращались по данному вопросу как к местным органам власти так и к правоохранителям. Однако никакой реакции властей в связи с аварийной ситуацией до сих пор не дождались.

Как ранее писал "Главред", 11 августа, произошла чрезвычайная ситуация на канатной дороге под Ялтой. В вагончиках, которые остановились на высоте 50 и 10 метров, находились 76 человек, в том числе 13 детей.

Виновниками аварии канатной дороги"Мисхор--Ай-Петри" в Крыму, которая "подвесила" 76 человек могли быть производители вагонов. Канатная дорога "Мисхор-Ай-Петри" регулярно ремонтируется и проверяется, но мелкие браки на так просто заметить.

Фото, видео: irtafax.com.