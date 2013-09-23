Мажорское ДТП в Луганске: виновнику грозит 8 лет тюрьмы

Виновнику ДТП, в котором в ночь на 22 сентября в Луганске 22-летний сын местного судьи за рулем BMW сбил 27-летнюю девушку, до сих пор не сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Об этом 23 сентября сообщил заместитель прокурора Луганской области по соблюдению законности в военной сфере Иван Толок, сообщает Восточный вариант.

Зампрокурора отметил, что пока не проведены соответствующие экспертизы, и причастность солдата-срочника, каковым являтся молодой человек, к ДТП не подтверждена, ему не объявлено о подозрении в совершении преступления.

Также после всех экспертиз будет решено о необходимости применять меру пресечения: либо это будет личное обязательство, залог, вплоть до взятия под стражу.

Кстати, до сих пор не выяснено, произошла ли авария на пешеходном переходе. Более того, по словам зампрокурора, в деле даже нет подозреваемых. Уголовное производство открыто по факту ДТП.

Иван Толок отказался комментировать то, что мать водителя джипа является судьей Ленинского райсуда. В то же время он заметил, что дело будет рассматриваться не в этом суде.

Также стало известно, что на момент ДТП солдат находился в официальном увольнении. И имел право в это время управлять транспортным средством. Зампрокурора подтвердил и то, что водитель внедорожника отказался от освидетельствования на месте ДТП.

В данный момент солдат продолжает находиться на службе. Дело передано в военную прокуратуру, назначен ряд экспертиз. В случае доказательства вины, водителю джипа "светит" до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как ранее писал "Главред", в ночь с 21 на 22 сентября BMW Х5 сбил девушку 1986 года рождения. Оказалось, что за рулем находился сын судьи Ленинского райсуда, солдат-срочник.

В настоящее время состояние жертвы ДТП остается крайне тяжелым. Девушка получила телесные повреждения в виде комбинированнойя травмы, ЗЧМТ, ушиб головного мозга 2-3 степени обеих теменных долей, закрытой травмы живота, внутрибрюшного кровотечения, разрывапечени, закрытого перелома обеих костей верхней трети правой голени, с которыми она была госпитализирована в отделение интенсивной терапии и реанимации Луганской областной клинической больницы. Потерпевшая находится в тяжелом состоянии.

Фото: fanbmwx5.ru