Мажорское ДТП в Луганске: судья, чей сын сбил девушку, ушла в отпуск

Мать виновника ДТП, в котором в ночь на 22 сентября в Луганске парень за рулем BMW сбил 27-летнюю девушку, неожиданно ушла в отпуск.

По неофициальной информации, за рулем БМВ был сын судьи одного из районов Луганска. Правоохранители подтвердить или опровергнуть это отказались, ссылаясь на неразглашение личных данных, сообщает ТСН.

А в суде лишь сообщили, что судья, которая носит ту же фамилию, что и виновник ДТП, с сегодняшнего дня ушла в отпуск, хотя на доске объявлений висят сообщения о нескольких делах, которые она должна была рассматривать сегодня.

"Сейчас она находится в отпуске. Сын есть, сколько ему лет – не знаю... Я не могу разглашать эти данные", – заявил заместитель руководителя аппарата суда Александр Богдановский.

Был ли пьян парень, совершивший ДТП, должна выявить экспертиза, но он отказался пройти тест на алкоголь.

"Пройти тест на алкотестере отказался, был доставлен в наркологический диспансер. Сдавать кровь отказался. Взяли анализ мочи, пока результатов нет. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения", – сообщила руководитель ЦОС УМВД Украины в Луганской области Татьяна Погукай.

А в это время медики борются за жизнь пострадавшей девушки.

"В данный момент она находится в коме, уровня сознания пока нет, поэтому говорить о каких-либо прогнозах пока рано", – сообщил врач-ординатор отделения интенсивной терапии Луганской областной клинической больницы Роман Назаренко.

Как ранее писал "Главред", в Луганске пьяный парень на джипе BMW Х5 сбил девушку и скрылся с места происшествия.

На следующий день парень вернулся в воинскую часть, где проходит службу. Там говорят, что в город он вышел законно, потому что его отпустили в увольнение.

Пока молодому человеку не сообщат о подозрении, он будет оставаться в воинской части. Затем суд должен избрать ему меру пресечения.

Фото, видео: ТСН.