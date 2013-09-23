На Львовщине пронесся ураган: опубликованы фото и видео

Около шести часов вечера 23 сентября над Самбором Львовской области во время сильного проливного дождя пронесся ураган.

По словам очевидцев, буря над городом бушевала считанные секунды, но успела сорвать крыши с домов и повредить электролинии, сообщает ZIK.

В центре города повалены старые деревья, повреждена кровля Церкви Рождества Пресвятой Богородицы, на многих улицах оборваны линии электропередач.

Бригады службы чрезвычайных ситуаций оперативно выехали расчищают город от поваленных деревьев и завалов мусора, устраняются повреждения электросетей.

Ураган пошел на территорию района. По состоянию на 21.00, как стало известно ZIKу, повреждены 77 деревьев, 14 крыш, крыша профтехучилища. На месте происшествия работает 65 спасателей. На улицах, по которым пронесся ураган отключено электроснабжение.

Фото: vk.com, видео: youtube.com