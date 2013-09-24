На Прикарпатье 40 гостей свадьбы избили гаишников

В воскресенье, 22 сентября, ночью на Прикарпатье произошла массовая драка с участием десятков гостей свадьбы и сотрудников ГАИ.

Как сообщает пресс-служба Ивано-Франковской облпрокуратуры, коло 3-х часов ночи в селе Великий Ключев во время патрулирования три сотрудника ГАИ остановили мотоцикл без номерных знаков.

Когда гаишники составляли протокол, между ними и местными жителями, праздновавшими свадьбу неподалеку, возник конфликт, в котором приняли участие около 40 человек.

Милиционеры вызвали подмогу, но пока она ехала, все злоумышленники скрылись.

Коломыйская межрайонная прокуратура открыла уголовное производство по факту оказания сопротивления работникам правоохранительных органов (ч. 3 ст. 342 УК Украины) и внесла сведения о драке ЕРДР. Сейчас устанавливается круг лиц, участвовавших в конфликте.

Это уже не первый конфликт с участием гаишников и местных жителей. Ранее "Главред" сообщал, что в соседней Тернопольской области водители и пассажиры машины, заехавшей в кювет, избили гаишника, который хотел им помочь.