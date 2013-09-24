Очевидец урагана на Львовщине: было очень страшно, завывало, как в аду

Очевидец урагана, который вечером 23 сентября пронесся в Самборском районе Львовщины, рассказал, что местные жители в жизни не видели ничего подобного, сообщает Сегодня.

По словам жителя Самбора Ярослава Чайковского, черная воронка, шириной 40 или70 метров была похожа на американский торнадо, только поменьше. Порывы ветра достигали 40 м/с.

"Было очень страшно. Завывало, как в аду, а дождь лил, будто из ведра. Ветер перекидывал автомобили, вырывал с корнями и ломал деревья, срывал крыши с домов", – рассказал Ярослав.

"Это был настоящий "армагеддон". В семи километрах от Самбора, как ехать в село Бисковичи, есть ферма, где работает мой отец. Так там полностью снесло бетонные стены, рабочие едва успели спрятаться в железный бункер", – говорит другой очевидец, Виталий Мидзяк.

Люди, оказавшиеся в эпицентре стихии, до сих пор не оправились от шока и жалуются на равнодушие своих же земляков.

"В момент зарождения смерча над рынком я находилась возле агентства недвижимости. Меня начало сдувать ветром, зонтик вырвало из рук и, еле вырвавшись, я забежала в магазин. Когда вошла, то плакала и не могла успокоиться от ужаса. Так продавец накричала на меня, мол, какой смерч, иди искать свой зонтик! И выгнала из магазина", – делится Светлана Мокринская.

По словам руководителя пресс-службы ГСЧС в Львовской области Виталия Туровцева, во время разгула стихии незначительно пострадали двое людей, которым оказали медицинскую помощь и отправили домой.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Самборского горсовета сообщили, что люди с самого утра приходят просить помощь для ликвидации последствий стихии. По предварительным оценкам, ураган нанес убыток в 1 млн грн.

По словам Туровцева, ураган повалил 77 деревьев, в пятидесяти домах Самборского района повреждены крыши, во многих помещениях выбиты стекла. Ветер повалил две опоры линий электропередач. Семь населенных пунктов полностью обесточены, город Самбор – частично.

В настоящее время спасатели восстанавливают энергоснабжение, очищают территории от поваленных деревьев и других последствий стихии. На месте чрезвычайной ситуации работают 63 сотрудника ГСЧС и 15 единиц техники.

Как ранее писал "Главред", в понедельник, 23 сентября, вечером над Самборским районом Львовской области пронесся разрушительный ураган, который сопровождался дождем с грозой и шквалистыми порывами ветра более 25 м/с.

Видео: youtube.com