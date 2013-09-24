Смертельное ДТП в Днепропетровске: опубликованы фото и видео

Пьяная компания, виновная в аварии, не пострадала.
Трагедия произошла 23 сентября около 23.30. Автомобиль Audi A8на высокой скорости влетел в ехавшую впереди Mazda 626, которую отбросило на дерево и электроопору, сообщает сайт 056.ua.
За жизнь таксиста медики "скорой" боролись почти час, но травмы были слишком тяжелыми. Без отца остались двое малолетних девочек.
Виновник аварии и двое его пассажиров остались невредимы, свидетели же аварии утверждают, вся компания была изрядно пьяна.
Проведенная экспертиза подтвердила, что водитель Audi A8 находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как ранее писал "Главред", ночью 22 сентября в Коминтерновском районе Одесской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще двое – получили ранения.
Авария случилась в 2:44 на автодороге Одесса – Вознесенск, когда в пгт Коминтерновское столкнулись легковушки ВАЗ-2105 и Mitsubishi Galant.
Фото: 056.ua., видео: 34 телеканал