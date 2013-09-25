В Крыму грузовик насмерть сбил сотрудника госохраны

В Крыму в ночь на 23 сентября на дороге Ялта — Севастополь неизвестный сбил насмерть пешехода и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе управления ГАИ ГУ МВД Украины в АР Крым, в 0.05 20 сентября неизвестный водитель неустановленного автомобиля двигаясь по дороге Ялта - Севастополь в направлении Севастополя на 34 км +200 м совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия.

Пешеход — 24-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

По предварительным данным в совершении данного ДТП подозревается грузовой автомобиль. Госавтоинспекция просит граждан, владеющих какой-либо информацией, или ставших свидетелями данного преступления, сообщить в дежурную часть УГАИ АР Крыма.

В тоже время, как сообщает сайт Центр журналистских расследований со ссылкой на в Ялтинское горуправление милиции, погибший являлся сотрудником Управления государственной охраны Украины.

По информации сайта, тело мужчины было найдено на трассе в районе поселка Кастрополь и направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, 24 сентября на Полтавщине водитель Mazda врезался в грузовик SCANIA.

В результате аварии погибли 36-летний водитель Mazda и его 37-летний пассажир.

Что стало причиной столкновения, устанавливает следствие.