В Запорожье горел Дворец спорта, опубликованы фото и видео

В среду, 25 сентября, в Запорожье вспыхнул пожар в находящемся на реконструкции здании Дворца спорта "Юность".

Об этом "Главреду" сообщила пресс-служба Управления ГосЧС в Запорожской области

Сообщение о пожаре в "Юности" поступило в оперативно-координационный центр в 13:40. Поэтому на улицу Победы в Орджоникизевском районе города, где находится Дворец спорта, выехали 15 пожарных расчетов.

Как оказалось, в полуподвальном помещении на площади в 20 кв.м горело техническое масло и стройматериалы. На место происшествия по повышенному номеру вызова немедленно прибыли 15 единиц техники и 60 человек личного состава.

Из-за большой задымленности пожарным пришлось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Спасатели за 20 минут ликвидировали пламя и предотвратили его распространение на смежные помещения.

Ранее "Главред" сообщал о пожаре в Киеве, где загорелось здание медуниверситета Богомольца. Сгорело около 300 кв. м площади здания.

Фото: z-city.com.ua, zp.mns.gov.ua, видео: youtube.com