ДТП на Львовщине: Mercedes протаранил телегу, есть погибший и двое раненых

Во вторник, 24 сентября, вечером во Львовской области произошло ДТП, жертвой которого стал один человек, еще двое - пострадали.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УГАИ во Львовской области сообщает УНИАН.

Авария случилась около 19.00 возле села Княжий Мост Мостисского района, когда легковой Mercedes Benz протаранил с гужевую телегу. При ДТП погиб 39-летний пассажир телеги, был травмирован 11-летний мальчик и 73-летний возница

По предварительным данным, возница выезжал со второстепенной дороги на главную и, поворачивая направо, допустил столкновение с Mercedes.

Медики диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму и перелом. У 73-летнего возницы - закрытый перелом бедра.

Ранее "Главред" сообщал о ДТП на Львовщине возле села Криница Николаевского района. Там рейсовый автобус столкнулся с телегой, погиб один человек.