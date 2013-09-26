ДТП на Хмельнитчине: Audi врезалась в дерево, погибла молодая пара

В ночь на четверг, 26 сентября, в Каменец-Подольском Хмельницкой области произошло ДТП, жертвами которого стали – парень и девушка.

Как сообщает пресс-служба Хмельницкой ГосЧС, авария случилась около часа ночи на проспекте Грушевского, когда водитель легковушки Audi – 100 врезался в дерево.

В результате происшествия водитель и пассажирка 1989 года рождения погибли на месте. Тела погибших были заблокированы элементами конструкций автомобиля.

Извлекать тела погибших спасателям пришлось с помощью специального оборудования. Кроме того пришлось смывать разлившее на дорогу горючее.

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Фото: km.mns.gov.ua