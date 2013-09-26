На Луганщине милиционер пустил себе пулю в голову

В среду, 25 сентября, в Северодонецке Луганской области произошло ЧП - у себя на даче застрелился милиционер.

Об этом со ссылкой на начальник пресс-службы ГУ МВД в Луганской области Татьяну Погукай сообщает УНИАН.

По ее словам, тело обнаружил сын милиционера. Погибшему было 37 лет, у него осталась жена и двое детей.

"На данный момент выясняются мотивы содеянного. На месте работают сотрудники областной прокуратуры, милиции. В руке у погибшего был пистолет. Выстрел был произведен в висок", - сообщила Погукай.

Ранее "Главред" сообщал, что в марте 2-13-го в Тернополе застрелился милиционер. Он застрелился из собственного оружия в первом отделении местной милиции на массиве "Канада".