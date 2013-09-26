Поножовщина в Одессе: таксисты поссорились с прокурором

В Одессе сотрудник прокуратуры получил несколько ножевых ранений в живот после того, как вмешался в конфликт таксистов.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью Одесского горсовета, инцидент произошел 20 сентября по ул. Ак. Королева. Сначала конфликт возник между водителями такси, которые ругались из-за соблюдения Правил дорожного движения. Сотрудник прокуратуры, который был пассажиром одного из такси, вмешался в с целью урегулировать конфликт. В ходе перепалки один из водителей нанес прокурору несколько ударов ножом в живот, причинив тяжкие телесные повреждения, пишет Интерфакс-Украина.

Теперь милиция ищет свидетелей поножовщины. По факту нанесения тяжких телесных повреждений ведется досудебное расследование.

Напомним, 17 августа на Житомирщине из-за конфликта на дороге водитель автомобиля Mercedes нанес проникающие ножевые ранения работнику милиции и его товарищу, которые были пассажирами другого авто.

По предварительным заключениям медиков пострадавшие получили тяжелые телесные повреждения с проникающими ранениями внутренних органов и внутренним кровотечением и в настоящее время находятся в реанимационном отделении районной больницы. Обоим проведено сложные хирургические вмешательства.