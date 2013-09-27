Ограбление в Крыму: из ювелирного унесли золота на миллион, опубликованы фото и видео

Днем 25 сентября в крымском поселке Нижнегорский трое бандитов в масках ворвались в ювелирный магазин и, угрожая оружием, ограбили заведение.

По данным пресс-службы ГУ МВД АРК грабители вынесли из магазина золота почти на миллион гривен.

"Трое неизвестных, угрожая предметом, похожим на пистолет, ворвались в ювелирный магазин "Золотой телец" и завладели ювелирными изделиями", – рассказал начальник криминальной милиции Крыма полковник Александр Суворов.

На момент ограбления в торговом зале находились продавец и двое посетителей. Бандиты разбили топором и молотком витрины и сгрузили в сумку лотки с золотыми украшениями.

Продавец и посетители магазина не смогли описать приметы нападавших, поскольку налетчики были в кепках, капюшонах и темных очках. Однако случайным свидетелям удалось запомнить автомобиль, на котором неизвестные сбежалис места преступления.

На территории Автономии был введен оперативный план "Перехват", и уже через несколько часов сотрудники батальона патрульной службы Симферополя задержали автомобиль, который совпадал с описанием машины нападавших.

Злоумышленники попытались бежать, но были задержаны. В салоне автомобиля правоохранители нашли сумки с похищенными ювелирными изделиями.

По данным милиции – оба задержанных 24-летних парня ранее привлекались к уголовной ответственности. Согласно ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины (разбой), подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества. Проводится проверка на причастность задержанных к аналогичным преступлениям. Ведется досудебное расследование.

Как ранее писал "Главред", в августе в Одесской области произошло дерзкое ограбление: двое мужчин в камуфляже и с автоматом обчистили автобус, в котором ехали 15 вьетнамцев и три китайца. Добычей грабителей стали 300 тыс. долл. (около 2,5 млн грн).

Фото: mvs.gov.ua