На Херсонщине отравились грибами трое детей и двое взрослых

Пять жителей села Шевченко Чаплинского района Херсонской области отравились собранными грибами.

По данным ГСЧС, 26 сентября, в 22:00 в реанимационное отделение Херсонской детской областной больницы и Чаплинской центральной районной больницы госпитализированы 5 человек с предварительным диагнозом "отравление токсинами грибов".

Среди пострадавших годовалый ребенок и двое 11-летних детей.

Как ранее писал Главред, за 23-25 сентября на Прикарпатье отравились грибами не менее семи человек. Женщина с Ивано-Франковщины скончалась от отравления.

Фото:liveinternet.ru