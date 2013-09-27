ДТП в Днепропетровске: "копейка" влетела в неработающий светофор, опубликованы фото

Сегодня, 27 сентября, утром в центре Днепропетровска произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись автомобили ВАЗ-2101 и ВАЗ 2110.

Авария произошла на нерегулируемом перекрестке проспектов Карла Маркса и Гагарина. В результате происшествия ВАЗ-2101 влетел в светофор, пишет 34.ua.

По словам водителей, оба двигались со скоростью 40 км/ч, так как светофор не работал, мужчины не успели вовремя среагировать.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. А вот но ВАЗ- 2101 ремонту не подлежит.

Напомним, 23 сентября поздно вечером автомобиль Audi A8на высокой скорости влетел в ехавшую впереди Mazda 626, которую отбросило на дерево и электроопору.

В аварии погиб таксист, у которого остались две маленькие дочери.

Фото: 34.ua.