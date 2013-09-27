В Николаеве семья на ходу выпрыгивала из пылающего автомобиля

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В Николаеве семья с ребенком вынуждена была на ходу выскакивать из загоревшегося автомобиля.

Как сообщили областном управлении ГСЧС, причиной возгорания оказалось короткое замыкание электропроводки авто во время передвижения. Это привело к перегоранию тормозных шлангов, и машину невозможно было остановить.

На малой скорости из машины выскочила жена водителя и их сын, чуть позже – и сам водитель.

Неуправляемый автомобиль остановился только после того, как врезался в столб. Пострадавшим вызвали скорую медицинскую помощь, но серьезных повреждений у них не оказалось. Они лишь отделались легким испугом и царапинами.

Напомним, сегодня, 27 сентября, в центре Днепропетровска "копейка" влетела в неработающий светофор. Машина ремонту не подлежит