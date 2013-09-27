В Одессе парень обиделся на замечание и расстрелял группу людей

В Киевском районе Одессы произошло ЧП – 19-летний парень расстрелял из пистолета группу людей, сделавшие ему замечание. В результате стрельбы 25-летний молодой человек попал в больницу с огнестрельным ранением живота и повреждением печени.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД в Одесской области.

Инцидент произошел на Люстдорфской дороге. Очевидцы происшедшего – группа молодых людей – рассказали правоохранителям, что они находились около одного из домов. К ним подошел парень, у которого сидевшие во дворе заметили за поясом пистолет. Один из членов компании сделал парню замечание, отметив, что не стоит с собой носить оружие.

"Ответная реакция была неожиданной: парень вспылил, вытащил из-за пояса брюк пистолет и несколько раз выстрелил в сторону молодых людей, ранив одного из них в живот, после чего убежал", - рассказали в милиции.

Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом: огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением печени.

Через несколько часов оперативники выяснили, что стрельбу устроил 19-летний одессит, проживающий в том же районе. Злоумышленник был задержан, у него изъят пистолет, по предварительным данным, пневматического действия. Более точно вид оружия определят эксперты.

В отношении задержанного начато уголовное производство по ч.1 ст. 121 УК Украины - "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Подозреваемый взят под стражу, расследование продолжается.

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