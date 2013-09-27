"Мажор", виновный в резонансном ДТП в Луганске, остался за решеткой

В пятницу, 27 сентября, Жовтневый суд Луганска принял решение, о том, чтобы оставить за решеткой виновника резонансного ДТП, Илью Кравченко который на джипе сбил девушку.

Об этом "Главреду" сообщила прокуратура Южного региона Украины по надзору за соблюдением законов в военной сфере

Сообщается, что это было сделано следственным судьей по результатам рассмотрения ходатайства следователя Луганской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в военной сфере Южного региона Украины.

В отношении солдата срочной службы Внутренних войск МВД, который 22 сентября 2013 на автомобиле BMW X5 сбил женщину в Луганске, применена мера пресечения в виде содержания под стражей.