ДТП на Черкасчине: маршрутка врезалась в дерево, 16 пострадавших

В пятницу, 27 сентября, в Черкасской области произошло ДТП, в котором пострадали 16 человек.

Как сообщает пресс-служба Черкасской ГосЧС, авария случилась в 12:30 возле с. Соколовочка Тальновского района, когда пассажирский автобус "Богдан", ехавший по маршруту Золотоноша-Умань, съехал на обочину, где столкнулся с деревом.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Во время движения у водителя автобуса произошел сердечный приступ, из-за чего он не справился с управлением транспортного средства.

"Водитель и пассажиры маршрутного такси остались живыми. Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения Тального и Звенигородки", - говорится в сообщении.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях в Кировограде произошло серьезное ДТП с участием FIAT Ducato, Skoda Octavia и пассажирского микроавтобуса Mercedes Sprinter. В результате ДТП пострадали 12 человек.

Фото: ck.mns.gov.ua, видео: tsn.ua