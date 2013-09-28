На Запорожье Chery протаранил Toyota: трое погибших и пятеро раненых, опубликованы фото

28 сентября, в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей Chery Amulet и Toyota Previa. В результате аварии три человека погибли и пятеро травмированы, в том числе трое детей.

Как сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, авария с тяжкими последствиями произошло на 425-м км автодороги Харьков - Ялта.

Водитель автомобиля Chery Amulet A15 выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Previa.

Водитель автомобиля Chery и двое его пассажиров от полученных травм погибли на месте происшествия, а водитель Toyota и четверо его пассажиров получили телесные повреждения. Среди травмированных трое детей: двух, шести и семи лет.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства дтп.

Напомним, 27 сентября, в Черкасской области произошло ДТП, в котором пострадали 16 человек.

На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров. Во время движения у водителя автобуса произошел сердечный приступ, из-за чего он не справился с управлением транспортного средства.