Во Львовской академии искусств прогремел взрыв

Во Львовской академии искусств из-за нарушения технологии взорвалась стекловаренная мастерская.
Утром в субботу, 28 сентября, во Львовской академии искусств произошел взрыв.
Об этом сообщили в ГС ЧС Львовской области.
Взрыв произошел в помещении стекловаренной мастерской, на 3 этаже академии.
Как выяснили спасатели, инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса и вспышки газовоздушной смеси.
В результате происшествия в здании академии вылетели стекла, однако люди не пострадали.
Напомним, как сообщал "Главред", 17 сентября, в Херсонской области на пасеке взорвался неустановленный предмет, в результате чего один человек погиб, в еще один – пострадал.