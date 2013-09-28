В Запорожье поезд переехал парочку, которая занималась сексом на путях.
Сегодня, 28 сентября, в Запорожье поезд переехал мужчину и женщину, которые занимались сексом на железнодорожных путях.
Об этом сообщили в линейном отделении милиции станции Запорожье-1, передает УНН.
Как выяснилось, оба находились в состоянии алкогольного опьянения
В результате происшествия женщина погибла, мужчине отрезало ноги.
Когда поезд тронулся, мужчине отрезало голени обеих ног, а женщина была травмирована насмерть. Мужчину доставили в больницу, личность женщины устанавливается.
Также в милиции сообщили, что парочка "занималась сексом под локомотивом на железнодорожном полотне" и пострадала, когда поезд тронулся.
Личность мужчины установлена – он является жителем Херсонской области.