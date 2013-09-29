В Севастополе сожгли джип местного депутата: опубликованы фото и видео

В ночь на 28 сентября в Севастополе была сожжена машина депутата севастопольского горсовета от партии "Русский блок" Сергея Никонова.

Об этом сообщают "Новости Севастополя".

Джип полностью сгорел.

По словам самого Никонова, накануне к нему подошел мужчина и угрожал неприятностями. По его мнению, поджог может быть связан с его борьбой против добычи песка у мыса Фиолент – депутат помогал организовывать морские экспедиции на места добычи, выявившие, что окружающей среде нанесен значительный ущерб.

По словам Никонова, опасность угрожает имуществу и других депутатов-членов экологической комиссии горсовета, которые выступают против добычи песка.

"На мне не закончится. Похоже, возвращаются 90-е. Моя семья в шоке", – отметил Никонов.

Напомним, как сообщал "Главред", 26 сентября в Святошинском районе Киева сожгли автомобиль чиновника Бориспольской райгосадминистрации в Киевкой области.

Фото и видео: 0692.ua