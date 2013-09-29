В Севастополе сожгли джип местного депутата: опубликованы фото и видео

В Севастополе неизвестные сожгли машину депутата местного горсовета.
Об этом сообщают "Новости Севастополя".
Джип полностью сгорел.
По словам самого Никонова, накануне к нему подошел мужчина и угрожал неприятностями. По его мнению, поджог может быть связан с его борьбой против добычи песка у мыса Фиолент – депутат помогал организовывать морские экспедиции на места добычи, выявившие, что окружающей среде нанесен значительный ущерб.
По словам Никонова, опасность угрожает имуществу и других депутатов-членов экологической комиссии горсовета, которые выступают против добычи песка.
"На мне не закончится. Похоже, возвращаются 90-е. Моя семья в шоке", – отметил Никонов.
Напомним, как сообщал "Главред", 26 сентября в Святошинском районе Киева сожгли автомобиль чиновника Бориспольской райгосадминистрации в Киевкой области.
Фото и видео: 0692.ua