На Луганщине оторвавшееся от грузовика колесо убило пешехода

В Луганской области водитель грузовика не уследил за технической исправностью своего автомобиля, в результате которой погиб пешеход.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД области.

"Во время движения у автомобиля МАН открутилось колесо и совершило столкновение с 58-летним пешеходом, который от полученных телесных повреждений скончался на месте", - рассказали в ведомстве.

Напомним, как сообщал "Главред", 28 сентября в Запорожье поезд переехал нетрезвую парочку, которая решила заняться сексом прямо на железнодорожных путях.