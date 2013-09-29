В Сумах пьяные хулиганы дважды избили милиционеров

Сумские милиционеры дважды за одну ночь попадали в драки с пьяными при попытке навести порядок в местных кафе.

В обоих случаях хулиганы бросались в драку с правоохранителями, сообщает ТСН.

Сначала милицию вызвали в кафе, где к посетителям цеплялся нетрезвый 18-летний хулиган. Когда на место прибыли охрана и участковый, парень начал материться и бросился на милиционера с кулаками. Позже, во время задержания он успел еще и разбить зеркало служебного авто.

А через 2 часа, в другом развлекательном заведении, подрались граждане одной из стран Ближнего Востока. При попытке унять хулиганов, один из иностранцев двинул кулаком в лицо милиционеру, а другой бросил в него графином.

Когда хулиганов удалось задержать, они долгое время делали вид, что не понимают украинского языка.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

Как ранее писал "Главред", 22 сентября на Прикарпатье произошла массовая драка с участием десятков гостей свадьбы и сотрудников ГАИ.

Около 3-х часов ночи в селе Великий Ключев во время патрулирования три сотрудника ГАИ остановили мотоцикл без номерных знаков. Когда гаишники составляли протокол, между ними и местными жителями, праздновавшими свадьбу неподалеку, возник конфликт, в котором приняли участие около 40 человек.

Милиционеры вызвали подмогу, но пока она ехала, все злоумышленники скрылись.