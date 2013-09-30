ДТП в Тернополе: девушку сбили насмерть на переходе, толпа хотела линчевать водителя

В воскресенье, 29 сентября, вечером в Тернополе произошло ДТП - водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку.

Об этом со ссылкой на пресс-службу областной милиции сообщает УНИАН.

ЧП произошло около 20:00 на пр. Воссоединения.

Безработный тернополянин на BMW-320 сбил на нерегулируемом пешеходном переходе девушку из села Олеев Зборовского района. Первокурсница Тернопольского СПТУ №3 от полученных травм погибла.

На месте гибели девушки собралось больше сотни людей. Отдельные свидетели происшествия пытались совершить самосуд над 22-летним водителем. Люди не исключали, что водитель совершил аварию в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранителям удалось успокоить людей и не допустить самосуда и уничтожения автомобиля.

Милиционеры доставили водителя в медицинское учреждение, где врачи провели медицинское освидетельствование на определение состояния алкогольного опьянения виновника ДТП.

Следователи зафиксировали факт ДТП, приняв меры для сохранения доказательств. Автомобиль водителя доставлен на арест площадку, сообщили в милиции.

Виновник ДТП задержан, происшествие внесено в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Следователи также установили, что это не первое нарушение водителя. В этом году работники ГАИ за несоблюдение правил дорожного движения трижды составляли протоколы на виновника дорожной аварии.

Ранее "Главред" сообщал, в Луганске на пешеходном переходе пьяный водитель, якобы работник прокуратуры, на джипе Тoyota Land Cruiser госномер ВВ 0500 МИ сбил девочку 12-ти лет. Тест на алкоголь показал у виновника ДТП 2.74 промилле. В течение часа на месте происшествия собралось около 500 человек, которые попытались устроить самосуд над виновником аварии.