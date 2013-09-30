Опубликованы фото и видео ДТП на Тернопольщине: самосуд над водителем не позволила милиция

Опубликованы фото и видео ДТП, которое произошло 29 сентября, вечером в Тернополе, в котором погибла пятнадцатилетняя учащаяся СПТУ № 3.

Как сообщили, в пресс-службе МВД Тернопольской области, за рулем сбившего ее насмерть автомобиля BMW-320 находился безработный из Тернополя.

"Смерть девушки в людном месте возмутила жителей близлежащих многоэтажных домов. Некоторые люди, сочувствуя семье погибшей, хотели вывести водителя из салона автомобиля и разобраться, что стало причиной аварии. Совершить самосуд им не дали правоохранители", — говорится в сообщении.

Как стало известно, сразу после ДТП виновник аварии остановился в нескольких метрах от места наезда.

После того как водителя доставили в медучреждение, его освидетельствовали и взяли кровь на анализ для определения наличия запрещенных веществ. Виновник аварии задержан, его автомобиль поставлен на штрафплощадку, событие внесено в единый реестр досудебных расследований. Оно квалифицировано в соответствии с 2 частью 286 статьи УПК.

Согласно этой статье, виновник происшествия может получить от трех до восьми лет лишения свободы, а также лишение права управлять транспортными средствами до трех лет.

Также в пресс-службе милиции подчеркнули, что ранее водитель уже попадал в поле зрения правоохранителей — в этом году работники ГАИ составили на него три протокола за несоблюдение правил дорожного движения.

Фото; видео: mvs.gov.ua