Жуткое ДТП во Львове: маршрутка сбила насмерть девушку, семеро ранены

Маршрутка врезалась в здание, сбив насмерть на тротуаре девушку и задев припаркованный Ford.
Как сообщили в пресс-службе ГАИ Львовской области, 23-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault Trafic не уступил дорогу 21- й маршрутке (Эпицентр-пл. Галицкая), двигавшейся по главной улице, и столкнулась с ней.
Маршрутка врезалась в здание, где находится "Сбербанк России", сбив насмерть шедшую по тротуару девушку и задев припаркованный Ford.
Травмированных водителя маршрутки, двух его пассажиров и шофера Renault госпитализировали. Еще трем людям микроавтобуса оказали медпомощь на месте и отпустили.
Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП.
Напомним, 29 сентября, вечером в Тернополе произошло ДТП - водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку.
фото:zaxid.net