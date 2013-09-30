Жуткое ДТП во Львове: маршрутка сбила насмерть девушку, семеро ранены

В центре Львова поздно вечером в жутком ДТП на перекрестке улиц Дорошенко и Словацкого погибла 19-летняя львовянка и семеро людей были травмированы.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ Львовской области, 23-летний львовянин за рулем микроавтобуса Renault Trafic не уступил дорогу 21- й маршрутке (Эпицентр-пл. Галицкая), двигавшейся по главной улице, и столкнулась с ней.

Маршрутка врезалась в здание, где находится "Сбербанк России", сбив насмерть шедшую по тротуару девушку и задев припаркованный Ford.

Травмированных водителя маршрутки, двух его пассажиров и шофера Renault госпитализировали. Еще трем людям микроавтобуса оказали медпомощь на месте и отпустили.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины этого ДТП.

Напомним, 29 сентября, вечером в Тернополе произошло ДТП - водитель иномарки насмерть сбил на пешеходном переходе 15-летнюю девушку.

фото:zaxid.net

