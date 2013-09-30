В ДТП на Полтавщине погиб 6-летний ребенок

В Полтавской области произошло ДТП, жертвой которого стал 6-летний ребенок.

Об этом со ссылкой на пресс-службу УГАИ в Полтавской области сообщает "Коло".

ЧП произошло на трассе между селом Руденковка, когда в направлении Новых Санжар двигался микроавтобус Volkswagen Transporter, тянувший на буксире легковушку ВАЗ-21093.

Внезапно на дорогу выбежал 6-летний ребенок, который и попал под колеса "девятки". В результате ДТП ребенок получил открытую черепно-мозговую травму. Ее немедленно доставили в Новосанжарскую ЦРБ, однако ребенок скончался.

Ранее "Главред" сообщал, что в Тернополе на пешеходном переходе легковушка BMW сбила 15-летнюю девочку, которая умерла от полученных травм. Сотня возмущенных людей хотела устроить самосуд над водителем.