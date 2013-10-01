На Кировоградщине крещение ребенка закончилось реанимацией для шести человек

В ночь на понедельник, 30 сентября, в Кироградской области произошло ЧП, когда в реанимационное отделение больницы Гайворона попали 6 человек, отравившихся грибами.

В 00:50 в центральную районную больницу с диагнозом "отравление токсинами грибов" были госпитализированы 6 жителей Гайворона, которые днем ранее праздновали крещения ребенка. Всего же на праздновании было 10 человек. Состояние госпитализированных - средней степени тяжести.

Ситуация находится на контроле Управления ДСНС в Кировоградской области.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад в селе Шевченко Чаплинского района Херсонской области пять человек травились собранными грибами.

Фото: saboy.ru