На Буковине сгорела 140-летняя школа, которая помнила цесаря Франца-Иосифа

В ночь на вторник, 1 октября, в Выжнице Черновицкой области загорелась крыша 140-летней школы.

Об этом "Главреду" соощила пресс-служба ГосЧС.

Возгорание произошло в 3:21 в г. Выжница по ул. Украинская, 40, в здании школы на чердаке на площади около 400 кв. м.

Сообщается, что здание школы трехэтажное и состоит из двух корпусов (первый - 1870 года постройки, второй - 1968 года), в которой обучаются около 610 учеников.

Жертв и пострадавших нет. Около 7:00 пожар был локализован, а для его ликвидации привлекались семь отделений.

Ранее "Главред" сообщал о пожаре в Киевском медуниверситете, где сгорело около 300 метров кровли.

Фото: ukrainaincognita.com