На Днепропетровщине микроавтобус протаранил легковушку: есть погибшие и раненые

В понедельник, 30 сентября, вечером в Днепропетровской области произошло ДТП, жертвами которого стали два человека, еще тое – оказались на больничной койке.

Об этом "Главреду" сообщает пресс-служба ГАИ.

Авария случилась в 19:25, когда на 153 км автодороги Мерефа - Лозовая - Павлоград микроавтобус АС 39095 выехал на встречную полосу, где врезался в китайскую легковушку "Hafei".

В результате ДТП водитель и пассажир "китайца" погибли, а водитель и двое пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.

Ранее "Главред" сообщал, что на днях на Закарпатье микроавтобус слетел с трассы и перевернулся, погиб один и были ранены 9 человек.

Фото: sai.gov.ua