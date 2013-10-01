На Днепропетровщине микроавтобус протаранил легковушку: есть погибшие и раненые

Старая "таблетка" выскочила на встречную и врезалась в "китайца".
Об этом "Главреду" сообщает пресс-служба ГАИ.
Авария случилась в 19:25, когда на 153 км автодороги Мерефа - Лозовая - Павлоград микроавтобус АС 39095 выехал на встречную полосу, где врезался в китайскую легковушку "Hafei".
В результате ДТП водитель и пассажир "китайца" погибли, а водитель и двое пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения.
Ранее "Главред" сообщал, что на днях на Закарпатье микроавтобус слетел с трассы и перевернулся, погиб один и были ранены 9 человек.
Фото: sai.gov.ua