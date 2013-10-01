Подробности поножовщины в Одессе: таксист напал на прокурора, а охранник хотел ограбить

Криминальная история, во время которой в Одессе таксисты поссорились с прокурором и нанесли ему ножевые ранения, начала обрастать подробностями. Как оказалось, правоохранителя не только ударили ножом, но пытались ограбить.

Об этом со ссылкой на свои источники, сообщает "Думская".

По данным издания, сотрудник прокуратуры направлялся домой, вызвал такси и сел в подъехавшую машину. Внезапно выяснилось, что он ошибся автомобилем. Правоохранитель пересел в другое такси и обнаружил, что забыл в первом мобильный.

Он вернулся, чтобы забрать трубку. Однако, когда открыл дверь первого такси, на него обрушился шквал нецензурщины со стороны водителя. Сотрудник прокуратуры объяснил ситуацию и наклонился, чтобы забрать телефон. В этот момент водитель достал нож и рассек ему живот, после чего уехал.

Второй таксист помог пострадавшему подняться, посадил его на скамейку и вызвал скорую. На шум появился охранник расположенного рядом увеселительного заведения. Он заметил массивное золотое украшение на шее потерпевшего и начал снимать его. На замечание таксиста, что нельзя снимать золото с человека, охранник ответил, что "мужик" все равно "доходит", и нечего добру пропадать.

К счастью, потерпевший не умер.

Ранее "Главред" сообщал, что официальным данным, конфликт возник между водителями такси, которые ругались из-за соблюдения Правил дорожного движения. Сотрудник прокуратуры, который был пассажиром одного из такси, вмешался, чтобы урегулировать конфликт.