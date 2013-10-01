ДТП в Пакистане: серьезно пострадал украинец

Автомобиль потерял управление и сорвался в пропасть, два человека погибли.
В Пакистане, неподалеку города Гилгит, 29 сентября произошла автокатастрофа, в которой погибли два гражданина Беларуси, а украинец чудом сумел спастись, получив перелом и ушибы.
Об этом на брифинге 1 октября рассказал директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, сообщает РИА Новости.
"Автомобиль, в котором они находились, не справился с управлением, в результате чего он перевернулся, а потом сорвался в ущелье. Гражданину Украины удалось выпрыгнуть из автомобиля, что и спасло ему жизнь", – сообщил дипломат.
По его словам, пострадавший украинец находится в удовлетворительном состоянии в госпитале города Гилгит с переломом руки и ушибом ноги.
Как ранее писал "Главред", за один день, 14 сентября, в автокатастрофы, произошедшие в Чехии и Турции, попали шесть наших соотечественников.