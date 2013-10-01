На Львовщине мать больше трех месяцев не может похоронить убитую дочь

На Львовщине мать более трех месяцев не может похоронить убитую дочь.

Уже третий месяц в Львовском областном морге лежит тело 22-летней девушки из села Стекло Яворивского района. Экспертиза и правоохранители до сих пор не могут установить реальные причины смерти, передает ZIK.

Как сообщает издание, в марте этого года 22- летняя Иванна Мищенко вышла из дома на встречу к знакомому парня и больше не вернулась. Лишь через три месяца тело девушки нашли в лесу недалеко от дома. Иванна была голой с сожженным лицом . В двух мешках , закопанных неподалеку были куски волос и одежды.

После жестокого убийства прошло 7 месяцев, а следствие до сих пор в тупике. В свою очередь родственники погибшей и жители утверждают имена убийц - известны.

По их мнению, такое зверское убийство совершили три парня-односельчане, которые в тот вечер были вместе с девушкой.

По данным агентства, экспертиза установить причины смерти не может, ведь тело слишком долго пролежало в земле. Тщательное исследования могут сделать в Киеве, но очередь здесь нужно ждать около трех лет.

Родные девушки уверены: дело затягивают из-за влиятельных связей убийц.

Парень, с которым девушка проводила последний вечер, заверил, что и пальцем не касался девушки, а с кем и где она закончила вечер - не знает. Точку в этом деле должен поставить суд , но, как видно из хода следствия, в суд дело попадет не скоро.

Напомним, в Дрогобыче Львовской области около месяца назад трое парней изнасиловали 17-летнюю девушку, после чего она выбросилась из окна пятого этажа. Сейчас Иванна прикована к постеле.

видео: ZIK.