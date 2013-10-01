Сегодня, 1 октября, в Одесском СИЗО повесился заключенный.

Как сообщил источник в прокуратуре Одесской области, тело 32-летнего мужчины обнаружено в больничном корпусе СИЗО, пишет УНИАН.

По одной из предварительных версий, причиной случившегося могло стать то, что мужчина страдал манией преследования.

"Однако, эту, как и прочие версии ЧП, предстоит тщательно изучить и расследовать", - уточнили в прокуратуре.

В управлении пенитенциарной службы в Одесской области пока происшествие не комментируют.

Напомним, в августе в Одесском СИЗО заключенный, воспользовавшись отсутствием увезенного на суд сокамерника, перерезал себе горло ножом и скончался от потери крови.

Ав мае в Житомирской исправительной колонии (№ 4) повесился осужденный на 9 лет гражданин Польши. Тело мужчины было обнаружено на территории производственной зоны