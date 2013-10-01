В Винницкой области на уроке физкультуры умер восьмилетний мальчик

30 сентября в Винницкой области в селе Махаринцы Козятинского района на уроке физкультуры умер восьмилетний мальчик.

Ребенку стало плохо в начале урока. Учителя сами пытались оказать первую медицинскую помощь. Когда увидели, что напрасно - повезли в больницу. Через час Артем умер, не приходя в сознание, пишет Gazeta.ua.

"Пока переоделись, построились, посчитались, прошло минут 15 . Тогда начали упражнения . Шли змейкой приставными шагами , прошли пол спортзала и мальчишка упал. Учительница начала лить на него воду . Тогда побежала в учительскую . Учителя делали искусственное дыхание , давали нюхать нашатырный спирт. Вызвали скорую. Не дождавшись, повезли сами мальчика в район. Час врачи пытались привести его в чувство , но реанимационные мероприятия не помогли. Через час врач вышел и сказал, что ребенка уже привезли мертвым", - говорят в милиции.

По данным правоохранительных органов, мальчика воспитывала тетя, потому что мама с 2010 года отбывает наказание за кражи. "Дети, находящиеся под опекой, дважды в год проходят медицинский осмотр у семейных врачей. Еще в прошлом году у мальчика не было никакой патологии, он занимался в общей группе по физкультуре. А уже в июле этого года во время осмотра обнаружили шумы в сердце, перевели на спецгруппу по здоровью, где нет особых физических нагрузок", - рассказали в МВД.

Причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, 18 сентября умерла 14-летняя ученица сумской школы №20, у которой на прошлой неделе на уроке физкультуры случился инсульт.